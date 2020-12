Illegaal vuurwerk in schuurtje Arnhemse woning: 109 nitraten gevonden

Agenten controleerden de woning na een anonieme tip en vonden in het schuurtje 109 nitraten. In de woning verbleven ook kinderen. Een 32-jarige man uit Bemmel en de bewoonster zijn aangehouden op verdenking van het bezitten van illegaal vuurwerk. De politie heeft een zorgmelding aangemaakt omdat de kinderen in een gevaarlijke situatie zitten, dat is volgens de politie gebruikelijk. Daarnaast is de gemeente op de hoogte gesteld van de zaak.



Burgemeester Marcouch is streng voor mensen die illegaal vuurwerk bezitten of verhandelen. Vorige week sloot de burgemeester een woning in de wijk Geitenkamp vanwege bezit en handel van illegaal vuurwerk. Of de burgemeester ook deze woning zal sluiten is niet bekend.