Ilonka, Soraya en stamgasten redden Arnhemse muzikantenkroeg: ‘De spuit erin en dóór’

column remco kock Bij een biertje in café Classen mijmeren over Guus Meeuwis en tatoeages: ‘Sloetski forever’

2 december Zaterdagmiddag. Mijn pa belde. Hij zat in Kiki Classen. Klonk vreemd, maar mijn vader was in het door de beroemde Zeg ’ns Aa-actrice gerunde café, Classen heet het. Of ik een biertje kwam drinken.