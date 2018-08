Imagine Dragons houdt GelreDome twee uur in zijn greep

Een greep die Imagine Dragons tijdens het tweede concert van de Evolve World Tour in Nederland – in februari waren ze er al mee in het Amsterdamse ZiggoDome – twee uur lang weet vast te houden. De Amerikaanse band beweegt zich tussen pop en rock, hard en zacht, uitbundig en gevoelig. Vrijwel de hele set van 21 nummers bestaat uit hits die het publiek woord voor woord meezingt. Soms laat Reynolds het volledig aan de fans over en houdt hij zelf even stil. Niet uit effectbejag, maar omdat hij zichtbaar geniet van wat zijn band sinds de release van het debuutalbum zes jaar geleden heeft bereikt.



Bij het derde nummer Whatever It Takes gaat het dak van GelreDome er al spreekwoordelijk af. Wanneer het publiek het even later na de eerste zin in Walking the Wire van Reynolds mag overnemen, hij vervolgens het voortouw weer neemt waarbij fans tot in tranen geroerd raken en het nummer eindigt met confetti- en rookkanonnen in roze licht, lijkt het wel alsof de finale van het concert al is bereikt. Terwijl het nog maar net is begonnen.