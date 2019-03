Imam Youssef: mij wegsturen zorgt juist voor radicalisering

Is er met u gesproken door de gemeente?

,,Ik heb tot drie maal geprobeerd via de voorzitter van de moskee in contact te komen met Marcouch zelf. Maar ik heb hem niet kunnen spreken. Er is alleen een gesprek geweest waarbij een ambtenaar van de gemeente en een ‘deskundige’ vroegen naar mijn standpunten. Maar dat was geen gesprek. Zij luisterden niet eens.”



Wat was de afspraak met de moskee over uw aanstelling?

,,Mij werd beloofd dat ik aan de slag kon, het was zo goed als rond. Iedereen was tevreden en enthousiast. En plotseling werd ik verrast met de mededeling: het gaat niks worden. Want de gemeente heeft bezwaar gemaakt.”