In Arnhem ontvoerde Nijmegenaar na uur bevrijd door arrestatieteam, man had steek- en snijwonden

Een arrestatieteam van de politie hield bij de actie rond de loods aan de Snelliusweg op het bedrijventerrein ten oosten van de binnenstad vrijdagavond laat twee mannen aan. Het gaat om een Arnhemmer van 26 jaar en een 35-jarige Nijmegenaar. Zij zitten allebei vast.



De twee worden ervan verdacht hun slachtoffer met geweld in een auto te hebben getrokken op het Schipholplein in de wijk Elderveld in Arnhem-Zuid. Dat gebeurde vrijdagavond kennelijk rond 22.00 uur. De politie kwam in actie na te zijn getipt door getuigen.



Ongeveer een uur later werd duidelijk dat de man werd vastgehouden in de loods, waarna de politie er een inval deed. Hoe de politie aan die informatie kwam, wordt niet gemeld. De politie meldt in een update over de zaak vandaag evenmin wat het mogelijke motief is voor de ontvoering van en het geweld tegen de Nijmegenaar.