In Arnhem spelen kerkklokken elk uur het Marokkaans volkslied: ‘Beelden van aardbeving zijn schrijnend’

Waarom dit zangkoor niet zomaar wil fuseren met andere koren: ‘We zoeken mensen die een keer per maand willen vlammen’

Zangkoor Enjoy uit Driel is één keer per maand te horen tijdens de vieringen in de katholieke kerk in het eigen dorp. Al twintig jaar. Het halen van de vijfentwintig jaar is het doel voor de komende tijd. Maar wél op eigen benen, zeggen voorzitter Rogier van Oosten en commissielid Vera ter Horst.