In Arnhem wonen louter figuranten. Al lijken sommigen op hoofdrolspelers

Arnhem is geen stad om Bekende Nederlanders te spotten. Ze zijn soms te zien, maar dan moet je een kaartje voor ze kopen. In het wild komen ze nauwelijks voor.



We wonen te ver van de spotlights af. Zonder spotlights in de buurt is structureel beroemd leven onmogelijk.



Toen ik tijdens mijn studie in Amsterdam woonde, zag ik regelmatig BN’ers. Stond je op het toilet van een restaurant naast Wim Kieft te pissen of zat je in de tram naast Georgina Verbaan.



Ik zag Arie Boomsma over grachten lopen (via bruggen, niet over water). In studentenkroeg Dansen bij Jansen schudde ik de hand van Hans Teeuwen.