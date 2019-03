In brand gestoken scooter legt carnavalscafé in Klarendal deels in de as, kroeg wil toch open

videoARNHEM - Een in de fik gestoken gestolen scooter is de oorzaak van de brand die rond 4.00 uur zondagmorgen heeft gewoed in Café Sailor in de Catharijnestraat in Arnhem. Dat heeft de technische recherche van de politie laten weten aan eigenaresse Tamara Schoonderbeek.

Volledig scherm Overleg over hoe nu verder met Café Sailor. In het midden met roze jas eigenaresse Tamara Schoonderbeek. © DG ,,Een volle tank benzine zorgt voor een enorme vuurbelasting", aldus een medewerker van genoemde recherche. ,,De eigenaar van het café mag blij zijn dat de zaak van binnen was afgesloten met rolluiken. Anders had de schade nog veel groter kunnen zijn.”



Hij heeft er een hard hoofd in dat de volkskroeg, waar vrijwel alleen het Nederlandstalige lied klinkt, op korte termijn weer open kan. ,,Normaal gesproken staat daar enkele weken voor. De boel moet veilig zijn. En het is natuurlijk niet gezond al die dampen die er nu nog hangen te inhaleren.”

Schoonmaakactie

Desondanks is de schoonmaakactie zondagmorgen rond half elf, nadat de recherche het sein gaf dat het pand weer betreden kon worden, meteen begonnen. Met tien mensen tegelijk werd geboend, geveegd en alles dat los hing naar beneden getrokken. Want ja: het is wel carnaval. En Café Sailor is dé carnavalskroeg van Klarendal. ,,Carnaval is voor ons het belangrijkste feest van het jaar. Met carnaval moeten wij de kost verdienen. We waren helemaal klaar om drie dagen vol gas te geven", zegt de 32-jarige eigenaresse.

Volledig scherm Weg met die rotzooi. Op de voorgrond de verwoeste scooter. © DG

Ze hoopt nog steeds dat dat kan. Maar ze leeft tussen hoop en vrees. Binnen wijst ze op de aangetaste leidingen boven de bar. ,,Daar moet eerst een elektricien naar kijken.”

Schoonderbeek staat er niet alleen voor. Om half acht zondagmorgen had ze al negen mensen voor de deur staan. Klaar om te helpen. ,,De steunbetuigingen zijn geweldig", zegt ze. ,,Van bezoekers, maar ook van andere carnavalsclubs die we normaal gesproken op carnavalsmaandag bij ons ontvangen. Misschien dat we het toch nog redden.”

Geen idee

De Klarendalse heeft geen enkel idee wie het op haar of op de bruine buurtkroeg kan hebben gemunt. Het feest zaterdagavond voorafgaand aan carnaval, waarop traditiegetrouw het gezamenlijk gespaarde geld uit de spaarkas werd opgemaakt, verliep in Café Sailor zonder incidenten. ,,Natuurlijk zetten we wel eens iemand buiten. Meestal kan die na een goed gesprek weer terugkomen. Maar zaterdagavond was het heel gezellig, geen ruzie, geen gedoe. Om half drie hebben we de boel afgesloten en ben ik als een blok in slaap gevallen.”

Volledig scherm Opruimen in de hoop dat de kroeg weer open kan. © DG

Om ruim anderhalf uur later te worden gewekt door een buurtbewoner. ,,Ik was in shock. En moest meteen ook denken aan de jonge kamerbewoners boven het café. Gelukkig was maar één van hen thuis. Hij is door de brandweer bevrijd.”