'In de Gelderse PVV is geen vrijheid'

Dat beeld schetst Tineke Bulder, die drie jaar in de PVV-fractie zat en zich vorig jaar afscheidde, in een interview met de Gelderlander. Bulder geeft wegens een verhuizing naar Zeeland haar zetel op. Zij kwam in aanvaring met haar partij toen ze aan de gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen wilde meedoen voor de PVV. Dat werd haar verboden, waarop ze met de lokale partij OPA vergeefs probeerde een zetel te bemachtigen. Daarna kwam het tot een breuk.



In het interview hekelt ze het gebrek aan vrijheid voor fractieleden. Zo mochten ze niet over de islam spreken of twitteren, omdat dit alleen was weggelegd voor partijleider Marjolein Faber. Die zegt desgevraagd dat er geen verbod gold voor anderen om erover te spreken. ,,Maar ik heb wel islam in portefeuille."