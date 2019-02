In de rij om af te vallen: ‘Mijn vrouw heeft er zelfs de rem op gezet’

De stormloop is mede een gevolg van het feit dat, na heel lang aandringen van artsen, fysiotherapeuten en sportschoolhouders, per 1 januari van dit jaar de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is opgenomen in de basisverzekering.



Dat betekent dat iedereen met een bepaalde mate van overgewicht - een Body Mass Index van boven de 25 - op kosten van de verzekeraar een twee jaar durend coachingsprogramma mag volgen.



,,Er is wel een verwijsbrief van de huisarts nodig. Maar mensen kunnen zich ook rechtstreeks bij ons melden. Dan regelen wij dat”, zegt Laura Smit (25), een van de leefstijlcoaches van Formupgrade, dat vooralsnog het enige beweegcentrum in Arnhem en omgeving is waar leefstijlcoaching wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Let wel: alleen coaching wordt vergoed. Het sporten is (vooralsnog) voor eigen rekening.