In de rij voor ‘Symphonica in Rosso met zomerkoninkjes’ in GelreDome

Je zou bijna zeggen dat Symphonica in Rosso voor vijf dagen is teruggekeerd in Arnhem, met als special guest star het zomerkoninkje. En dat allemaal omdat evenementen en voetbalwedstrijden zijn verboden.



De drive-in midden door het stadion moet GelreDome, huiscateraar Speys en evenementenbureau LOC7000 door magere tijden helpen.



,,Ik wil graag mijn eigen broek ophouden’’, zegt GelreDome-directeur Hèrald van de Bunt. Personeel ontslaan in coronatijd staat niet in zijn woordenboek. Maar de stadionmedewerkers moeten wel wat te doen hebben. Dus verkopen ze nu onder meer smoothies, wafels met slagroom en jam. Allemaal met dagverse aardbeien.