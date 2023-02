In dit giga penthouse in het hoogste woongebouw van Arnhem kijk je vanuit bad op de stad

indebuurt.nlIn de gemeente Arnhem staan regelmatig bijzondere huizen te koop. Van kleine arbeiderswoningen tot opvallende stadsvilla’s. Zo staat er nu een penthouse in Toren van Gelre te koop en je hebt er waanzinnig uitzicht over Arnhem. Kijk je mee?

Dit penthouse in de Toren Van Gelre bevindt zich op de zestiende en zeventiende verdieping van het gebouw. Dat zijn de twee bovenste verdiepingen. Je moet dus geen hoogtevrees hebben als je in deze woning wil wonen. Met mooi weer heb je niet alleen uitzicht over de stad, maar ook over de Veluwe en Betuwe.

Lekker loeren vanuit bad

De badkamer van dit penthouse heeft zo’n groot raam, dat je naar Arnhem kan loeren vanaf daar. En wat klinkt relaxter dan al luierend op de stad neerkijken? Juist, al luierend van het uitzicht genieten vanuit bad. Kan ‘gewoon’, want in dit penthouse staat een badkuip. Ook handig: de woning bevindt zich op zulke grote hoogte dat privacy geen probleem is.

Zonnig terras

Nog niet uitgekeken? In de zomer kun je chillen en van het uitzicht genieten op het overdekte balkon. Het loopt helemaal door rondom de woning; van het oosten, langs het zuiden naar het westen. Daardoor kun je óók in de avond nog zonnestraaltjes meepakken. Moet die hete gasbal wel schijnen natuurlijk. Het penthouse heeft een energielabel A, dus bespaar je in de winter een hoop geld op je energierekening.

Let’s talk numbers

De vraagprijs van deze woning bedraagt 950.000 euro. Wat krijg je daarvoor terug? 230 vierkante meter aan woonoppervlak, drie slaapkamers, twee parkeerplekken in de garage, airconditioning en vloerverwarming. Je betaalt voor dit stulpje omgerekend 4.130 euro per vierkante meter. Dat is meer dan het gemiddelde van 3.438 euro. per vierkante meter in Arnhem.

De plaatjes

Benieuwd hoe het penthouse in Arnhem eruit ziet? Neem hieronder een kijkje:

Het balkon

De trap

De keuken

De woonkamer

