In dit interview hadden Theo Janssen en Marcel van Roosmalen bepaald geen zin: ‘Daar moet ik eerlijk in zijn’

Chinees Nieuwjaar in Gelderland: Waarom de rode vuurwerk­snip­pers lang op straat blijven liggen

3 februari ARNHEM - Het is dinsdag feest voor de Chinese gemeenschap in Nederland. Dan begint het Chinees Nieuwjaar ofwel het Jaar van het Varken. In de zogenoemde Chinatowns van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam wordt dat publiekelijk groots gevierd met draken- en leeuwendansen. In Gelderland (circa 12.000 Chinezen) is van dat vertoon weinig te merken. Daar wordt het nieuwe jaar op bescheiden schaal in familiaire kring gevierd.