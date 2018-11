In dit simulatiespel waan je jezelf in het Arnhem van de Tweede Wereldoorlog

Vooral in het ontwerpen van een 3D-versie van de Eusebius is de nodige tijd gaan zitten, vertellen de makers. Aan de hand van historische beelden hebben zij geprobeerd de karakteristieke kerk zo gedetailleerd mogelijk na te maken. In Post Scriptum, dat wereldwijd door bijna 200.000 mensen is aangeschaft, kan de toren van het gebouw zelfs worden beklommen. ,,De Eusebiuskerk is waarschijnlijk de grootste 3D-verrijking die we nu in onze game hebben.’’



Andere voorbeelden van bekende Arnhemse bouwwerken in Post Scriptum zijn het oude gemeentehuis, het voormalige station en, uiteraard, de John Frostbrug. Ook plaatsen uit de omgeving van Arnhem als Heelsum, Doorwerth, Driel en Oosterbeek komen in de game voor. ,,De Slag om Arnhem bestond ook uit gevechten die in de regio werden gevoerd. Die wilden we per se aan het spel toevoegen. Het heeft enige tijd in beslag genomen, maar we zijn blij met het resultaat.’’