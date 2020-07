In een week tijd stierf in de regio niemand aan corona, ook nieuwe brandhaarden blijven uit

ARNHEM/ NIJMEGEN - Waar in sommige landen het coronavirus in alle hevigheid oplaait, lijkt het virus in deze regio verder weg dan op welk moment dan ook in de afgelopen maanden. In een week tijd werd er géén enkel sterfgeval vanwege corona aan het RIVM gerapporteerd.

In dezelfde periode werd er in de regio waarin de lezers van deze krant wonen, ook geen enkele inwoner opgenomen in het ziekenhuis. Vorige week overleden twee personen aan corona.



Hoewel de cijfers van het coronavirus achteraf nog kunnen worden bijgesteld, is er in de huidige cijfers van enige opleving nog geen sprake. Het virus lijkt in de regio juist in kracht af te zwakken en van nieuwe brandhaarden is geen sprake.

Steeds vaker besmetting thuis en bij feestje

Zo werden er in een week tijd in de hele regio Noord- en Oost-Gelderland maar drie nieuwe besmettingen geconstateerd. Twee van die besmettingen waren werknemers van een bedrijf waar al veel langer van bekend was dat er coronabesmettingen waren. De andere besmetting bleek opgelopen bij een familiefeest in Friesland.



Besmettingen thuis en bij feestjes vinden steeds vaker plaats, meldde het RIVM dinsdag. Landelijk is er dan ook een kleine opleving in het aantal besmettingen. In de regio is daar niets van te merken. Afgelopen week waren er 20 nieuwe besmettingen in de regio waar deze krant verschijnt. Een week eerder waren dat er 19.

GGD is nog volop aan het testen

De GGD-en in de regio hebben het ondertussen nog wél druk met het testen van inwoners met klachten. Bij de GGD-en zien ze dat het aantal personen dat zich dagelijks laat testen min of meer gelijk blijft. Van de mensen die getest worden, blijkt gemiddeld niet meer dan 1 procent positief.



Bekijk hieronder onze video's over het coronavirus: