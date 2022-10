In Kinderboekenweek nóg meer focus op lezen: ‘Hoor je hier onverwacht de ‘leeszoemer’, dan pak je meteen je boek’

ARNHEM - De Kinderboekenweek is begonnen. Op basisschool de Witte Vlinder in Arnhem besteden ze er veel aandacht aan. Nóg meer dan normaal, want op deze school, met kinderen uit de Geitenkamp, wordt ook in gewone schoolweken veel gelezen en voorgelezen.

,,Als je goed kunt lezen, vergroot dat je kansen in de maatschappij”, zegt taalspecialist van de school, Ramona de Ridder-Janssen. In de meeste groepen wordt zeker 75 minuten per dag gelezen en voorgelezen. In de laagste groepen zelfs meer.

,,Veel kinderen op deze school hebben een taalachterstand”, zegt De Ridder. Ze ziet het als taak van de school om die achterstand in te halen of op zijn minst te verkleinen. ,,Wie goed kan lezen, begrijpt teksten sneller, kan zich beter uitdrukken en zich beter presenteren.”

Ontsnappen aan thuis

Maar lezen is niet alleen belangrijk voor later. ,,Het is ook een manier om even te ontsnappen uit de werkelijkheid. Veel van onze leerlingen hebben geen fijne thuissituatie.”



De Witte Vlinder grijpt alles aan om het lezen te promoten. De Biebbus staat regelmatig voor de school, er wordt veel voorgelezen en de school heeft binnenkort een eigen bibliotheek.



De school is bezig het leesonderwijs te veranderen. ,,De nadruk lag tot voor kort op technisch lezen, ook in de hogere groepen. Leeskilometers maken, daar waren we heel goed in. Aan begrijpend lezen deden we te weinig en ook aan het uitbreiden van de woordenschat kwamen we te weinig toe”, erkent De Ridder.

Negatieve beoordeling

Mede daardoor kreeg de Witte Vlinder begin dit jaar een negatieve beoordeling van de onderwijsinspectie. Inmiddels bieden de meesters en juffen vanaf groep 4 de kinderen ‘rijkere’ teksten aan, met daarin woorden die ze niet kennen en taal die wat ingewikkelder is.



In deze Kinderboekenweek, met als thema Gi-ga-groen!, zijn er op de Witte Vlinder allerlei leuke activiteiten. De opening bestond dinsdag uit het optreden van de meesters en juffen in ‘groene’ kledij. Er was bijvoorbeeld een boswachter, maar ook een imker en een tuinman.

'Hoe kun jij zó goed lezen?’

Khalida uit groep 7 las dinsdag voor aan de kinderen uit de groepen 3, 4 en 5. Ze werd overladen met complimenten.



Een jongetje zei bewonderend: ,,Hoe kun jij zó goed lezen?” Juffrouw Tessa Landeweerd reageerde met tegen het jongetje te zeggen: ,,Als jij goed blijft oefenen, kun jij later óók zo goed lezen.”



Ook op het programma staat een leeswedstrijd die geïnspireerd is op The voice of Holland. Zes kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 lezen iets voor zonder dat de andere kinderen hen zien. Het publiek mag de winnaar aanwijzen.

De leeszoemer

En dan is er nog de ‘leeszoemer’: op onverwachte momenten klinkt een zoemer die de kinderen oproept om hun leesboek te pakken. ,,Dat kan tijdens de rekenles zijn, maar ook tijdens de pauze”, legt juf Tessa uit.



Op school lijkt het wel goed te zitten met lezen. Maar thuis? Dat wisselt, blijkt uit een gesprekje met enkele leerlingen. Nelson uit groep 6 leest thuis helemaal nooit, terwijl Janissa en Olivia uit groep 8 beide thuis elke dag een halfuur lezen. Omdat ze het leuk vinden. Janissa doet het óók omdat ze graag naar de havo wil.



Dylan uit groep 7 is dyslectisch en leest thuis hooguit een kwartier per week, omdat het moet. Gamen doet hij elke dag. Thorsten uit groep 6 is fan van de populaire serie Het leven van een loser’ Hij leest ook thuis, maar nooit heel lang. ,,Anders is het boek zó uit en ik kan niet steeds een nieuw boek kopen.”