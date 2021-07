In slaap gevallen bestuurder vliegt uit bocht en belandt in bossen tussen A12 en A50

Herman Fonteijn kijkt uit naar zijn laatste boeket en dan op naar de wilde bloemen van Meiners­wijk

24 juli HETEREN/ARNHEM - Hij was 46 jaar lang de bloemist van Heteren. Maar eind deze maand gaat Herman Fonteijn (67) met pensioen. ,,Het is mooi geweest, ik ben echt klaar en verheug me op nieuwe dingen.”