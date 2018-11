Inbraakgolf in Arnhem: zo voorkom je dat je contactloze autosleutel wordt gekraakt

ARNHEM - Dinsdagnacht sloeg een bende autokrakers toe in Soest. Tien BMW's werden geopend door het signaal van de keyless handzender te kopiëren, en daarna gestript. Ook bij een inbraakgolf in de Arnhemse wijk De Laar vermoedt de politie dat het signaal van zulke sleutels verlengd is.

De eigenaar van een nieuwe BMW of Ford met een keyless (sleutelloze) handzender loopt 's ochtends naar zijn auto. De deur gaat zoals gewoonlijk vanzelf open als de zender detecteert dat 'de baas' eraan komt, maar bij het opendoen van de deur krijgt de eigenaar een rolberoerte. Airbag, navigatiesysteem en stuur: foetsie!

Dit overkwam deze week tien BMW-eigenaren in Soest. Maar volgens André Bouwman van Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit en Henk van Vliet van alarmcertificatie instelling Kiwa SCM overkomt het steeds meer mensen. ,,De keyless handzender wordt de nieuwe standaard. Zelfs de Suzuki Swift en Toyota Aygo zijn al keyless, het is niet alleen voor luxe modellen”, aldus Van Vliet. En dat noemt hij 'erg jammer', want het systeem is perfect voor autokrakers. Bouwman: ,,De bendes weten het signaal van de handzender die binnen in de gang ligt, te kopiëren met apparatuur.”

Maar hoe kun je dit voorkomen? Volgens Bouwman hebben sommige automerken de optie om het keyless-systeem uit te schakelen. ,,Maar dat kan niet bij alle. Een andere optie is je sleutel in een metalen bakje, koekblik of sleuteltasje met metaalfolie te leggen. Vergeet dan vooral je reservesleutel niet. Het signaal gaat door glas, hout en zelfs beton heen, maar bij metaal lukt dat vaak niet. Ik zeg vaak, want soms is het signaal erg sterk, zoals bij Ford”, aldus Bouwman. Van Vliet ziet dan ook liever dat mensen voor een stevigere oplossing gaan. ,,Een extra alarmsysteem. Als ze de auto openen met het keyless signaal, dan gaat het extra alarm af. Dat kost wel 600/700 euro.”

Liever nog ziet Van Vliet dat eigenaren voor een zender met knopje gaan. ,,Keyless is makkelijk, maar op dat knopje kunnen de boeven via de brievenbus niet drukken.” De apparatuur die de bendes gebruiken, bestellen ze vaak via Bulgaarse websites. ,,Dat kost rond de 15.000 euro. Dat is een schijntje bij wat ze verdienen. Bijvoorbeeld een BMW: airbag 200 euro, stuur 2000 euro en navigatiesysteem 300 euro. Grofweg 2500 euro per auto. In Soest is de opbrengst dan in één nacht 25.000 euro en zo'n kraak zetten ze in 3 tot 5 minuten met een accuboor. De onderdelen verkopen ze in China,” vertelt Bouwman.

Volgens Bouwman zijn fabrikanten als Mercedes en Landrover bezig met handzenders met bewegingssensoren. ,,Als er geen beweging is dan pakt hij het signaal ook niet op. Fabrikanten zijn er mee bezig en dat is maar goed ook, want het is een probleem.”