Inbreker probeert zich te verstoppen op balkon in Arnhem

De tips voor een topbol van ‘oliebol­len­bak­ker van geboorte’ Johan: ‘Vet en niet gaar zijn de grootste blunders’

29 december Aan een oliebol kan wat mankeren. Met een beetje pech is hij te vet, te droog, slecht gevuld, halfgaar of verbrand. Om misbaksels te voorkomen consulteren we Arnhemmer Johan van Reken (39) die met zijn vrouw Ester Schreurs (36) winnende oliebollen bakt in zijn kraam in Elderveld. Klanten - ook van ver - waarderen zijn bollen in hoge mate.