Inbrekers houden examenkandidaat Arnhem uit slaap

Binnen een minuut nadat hij het alarmnummer had gebeld, was de politie ter plaatse.

Volgens Rijkaart zijn ook andere woningen in de wijk door dieven bezocht. Meer nog dan over de gestolen fietsen zat hij in over de nachtrust van zijn dochter. ,,Ik dacht dat ze niks had gehoord, maar vanochtend vroeg ze waarom de politie vannacht bij ons aan de deur was.''