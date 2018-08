Indammen wateroverlast door hoosbui in Arnhem werpt vruchten af

ARNHEM - Arnhem kreeg tijdens de hoosbui van maandagmiddag in een kwartier zo’n 17 millimeter regen te verwerken. Her en der liep het onder, maar ingrepen tegen wateroverlast lijken te werken.

Op beruchte plekken als de bocht in de Wagenerlaan, ter hoogte van de Parkweg, en de Zijpendaalseweg, waren de problemen veel minder groot dan voorheen. In de Wagnerlaan is een grote put gemaakt, de Zijpendaalseweg is voorzien van een brede waterafvoer.

Dat daar toch problemen ontstonden, had te maken met een riool dat in elkaar klapte. Dat de staat van de afvoer niet goed was, is geen verrassing. ,,Dat riool stond al op de planning om aangepakt te worden”, zegt een woordvoerder van de gemeente Arnhem.

Probleemplek

Op een tiental plekken in met name noordwest-Arnhem (waar het meeste water viel) liepen straten onder, zoals op de Sonsbeekweg, bij de De la Reijstraat. ,,Een bekende probleemplek”, weten ze bij de gemeente. ,,Die wordt aangepakt in het kader van de reconstructie van de Apeldoornseweg.”

Er zijn meer maatregelen die nog op stapel staan tegen overlast door hevige regenval. Zo zullen inspectieluiken die maandagmiddag door de grote druk op het riool naar boven kwamen op de Eusebiusbuitensingel en in de Oranjewachtstraat worden vastgemaakt met kettingen. Dat ‘knevelen’ moet ze beter op de plek houden.

Lokaal

Volgens de gemeente Arnhem vielen de problemen mee. De waterhoeveelheid was ook lang niet zo groot als in juli 2014, toen een wolkbreuk voor grote problemen zorgde op diverse plekken in de stad. ,,Onze onderhoudsploeg is drie uur op pad geweest om alles te verhelpen. Dat stelt niet zo veel voor.”