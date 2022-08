Zo’n 35.000 bezoekers voor Museum Arnhem in eerste drie maanden na heropening: ‘Het bruist en dat is fijn’

ARNHEM - Museum Arnhem heeft in de eerste drie maanden na de heropening op vrijdag 13 mei zo’n 35.000 betalende bezoekers geteld. Daar is het museum meer dan tevreden over. ,,Dit is een heel mooi scenario.”

