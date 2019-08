Ineens stond Arnhemse Jessica met haar zoon op straat: ‘Ik kreeg gewoon geen hulp’

Jessica (33) zegt nooit dat ze dakloos is. Mensen die het woord horen, denken volgens de Arnhemse vrijwel meteen aan een alcohol- of drugsverslaafde in het Musispark in haar stad.



Dat is de trotse moeder van drie kinderen absoluut niet. ,,Ik zeg altijd: ik zit bij een stichting die mij met allerlei dingen helpt.’’



Ze doelt op Het Droombankje, in de binnenstad van Arnhem. De stichting vangt zogenoemde economische daklozen op. Het gaat om Nederlanders die door een noodsituatie, zoals een scheiding of het verlies van een baan, plotseling op straat zijn beland en met wat hulp weer deel uit willen maken van de maatschappij.



IrisZorg, de grootste opvanginstantie in de regio, bespeurt de laatste tijd een grote instroom van economische daklozen in de Achterhoek, Liemers en Nijmegen. Ook nieuwkomers en mensen met psychiatrische problemen kloppen steeds vaker aan, merkt de instelling.