Ineke Hans woont op twee plekken: ‘Op zondag ontbijten we met het gezin via Facetime’

Naam: Ineke Hans (54).

Woonplaats: Arnhem, Berlijn.

Functie: Ontwerpt meubels en producten. Exposeert t/m 31 januari in Museum Het Valkhof in Nijmegen. Hoogleraar Design and Social Context aan de Universität der Künste in Berlijn.

Huisgenoot: Alphons (60)