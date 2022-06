Ines ring kan nooit meer af: ‘Deze ring zegt dat ik er wil zijn, hij is niet bescheiden’

Man loopt brandwon­den op bij incident in keuken van Omroep Gelderland in Arnhem

ARNHEM - Een man is vanochtend gewond geraakt in het pand van Omroep Gelderland in Arnhem . Hij liep brandwonden op in de keuken van het omroepbedrijf. Volgens de omroep zou er ook korte tijd brand zijn geweest. Het gebouw was enige tijd ontruimd.

12:04