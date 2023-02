Inferno treft Arnhemse stadswijk, buurt waarschuwde al langer voor brandgevaar: ‘Is nooit iets mee gedaan’

met video | update Tweede dode aangetrof­fen na hevige brand in Arnhem

Na de verzengende brand in Arnhem is deze woensdag een tweede dodelijk slachtoffer aangetroffen, dat laat de politie woensdagmiddag weten. Twee woningen in de De Wiltstraat in de wijk Sint Marten werden gisteren volledig in de as gelegd.

17:31