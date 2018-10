Infiltrant politie ging ver binnen Arnhemse terreurcel: ‘Verdediging zal inzetten op uitlokking’

Erica van Lente uit Arnhem eerste vrouwelij­ke burgemees­ter van Dalfsen

18 oktober DALFSEN/ ARNHEM - Erica van Lente, geboren in Arnhem, is door de gemeenteraad voorgedragen als nieuwe burgemeester van Dalfsen. Zij is nu waarnemend burgemeester van de Groninger gemeente Bedum, een functie die zij tot eind dit jaar zal vervullen. Daarmee is zij de eerste vrouwelijke burgemeester van Dalfsen.