Ingang parkeergarage Arnhem Centraal afgezet na botsing tegen wegafscheiding

Automobilisten kunnen dus niet via de willemstunnel rijden. Wel kunnen ze uitwijken naar de alternatieve ingang van de parkeergarage, via Stationsplein-West. Verkeer dat de garage wil verlaten via de Willemstunnel kan dat ongehinderd doen. Het verkeer op de Centrumring rond de Arnhemse binnenstad ondervindt geen hinder van de afzetting.

Het is het tweede ongeluk in de tunnel in één week. Zondag sloeg een auto over de kop in de Willemstunnel. Dat was het 23e ongeval in vijf jaar tijd en aanleiding tot verscherpte snelheidscontroles in de tunnel.