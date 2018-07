Ingrid Thijssen doet het voor haar kleinkinderen

Soms kijkt Ingrid Thijssen door haar oogharen naar 2050. Tachtig jaar zal ze dan zijn, en hopelijk grootmoeder. En dan denkt ze: hoe zullen mijn kleinkinderen oordelen over mij? Wat zullen ze zeggen over wat ik heb gedaan tegen de klimaatverandering? ,,Ik ben nu, bij Alliander, in de positie om iets te doen. Als het in 2050 echt is misgegaan, dan mogen mijn kleinkinderen me wel op m'n kop geven. Zo voel ik dat echt. 'Oma, had je niet meer kunnen doen? Had verdorie een oplossing verzonnen!' Dat kunnen ze dan tegen me zeggen. Dat is voor mij zeker een drive. Ik geloof dat de dreiging serieus is. Ik maak me er oprecht zorgen over.’’