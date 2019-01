Inschattingsfout Berends kost brandweerkorpsen in 22 Gelderse gemeenten miljoenen

Update Flinke file op A12 lost langzaam op na eerder ongeval met vijf auto's en stilgeval­len kraan bij Arnhem

9:05 ARNHEM - Door een ongeval met vijf auto's bij knooppunt Grijsoord is er maandagochtend al vroeg in de spits een flinke file ontstaan op de A12 bij Arnhem. Ongeveer drie kwartier nadat de linkerrijstrook weer was vrijgegeven viel er bij knooppunt Waterberg een kraan stil. Daardoor was tot ongeveer 08.45 uur de rechterrijstrook afgesloten.