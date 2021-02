Inschrijving Ome Joop‘s Tour gestart: ‘Wij laten kinderen niet in de kou staan’

ARNHEM/ ELST - Ome Joop’s Tour organiseert dit jaar weer een fietsevenement voor basisschoolkinderen. Maar of er een, twee of tien dagen gaat worden gefietst, is vooralsnog niet duidelijk. ,,De inschrijving is geopend, maar we zijn afhankelijk van de situatie rondom corona. Niets is zeker, maar we maken er het beste van. We laten de kinderen niet in de kou staan’’, zegt tourdirecteur Marcel Legerstee uit Arnhem.

Niets organiseren, is volgens hem geen optie. Voor kinderen tussen negen en twaalf jaar valt er al zo weinig te beleven, aldus Legerstee. De organisatie staat in de steigers om de 70ste editie van 25 juli tot en met 4 augustus te houden.



,,Maar we kijken ook naar alternatieven, bijvoorbeeld een fietstocht met opdrachten door Arnhem en omgeving, zoals we vorig jaar hebben georganiseerd.’’

Trapdauw

Los daarvan komt Ome Joop’s Tour dit jaar met een extra activiteit. ,,Trapdauw op Hemelvaartsdag. Bij Hemelvaart hoort het traditionele dauwtrappen. Vroeg je bed uit en de natuur in’’, aldus Legerstee.



Normaal gesproken kunnen er 156 kinderen uit Arnhem en omgeving meedoen aan Ome Joop’s Tour. Voor de komende editie houdt Legerstee rekening met een of meer ploegjes uit Velp, Elst en de gemeente Lingewaard. ,,Een enthousiaste familie uit Elst is druk bezig met het samenstellen van een ploegje. Ze zijn welkom’‘, zegt Legerstee.

‘We zijn afhankelijk’

Hij is benieuwd naar het aantal aanmeldingen. ,,Alles is ook dit jaar weer anders. We hebben er geen idee van hoe ouders er over denken. We houden ons aan alle coronamaatregelen, maar zijn afhankelijk van toestemming van de burgemeesters. Ook zij zullen kijken naar de corona-omstandigheden’’, aldus Legerstee.



Mogelijkheden om de tiendaagse fietsvakantie uit te stellen, zijn er niet. ,,We moeten Ome Joop’s Tour in elk geval in de zomervakantie van de kinderen houden. Daarna gaan ze normaal gesproken weer naar school.’’

Route staat vast

De route staat al vast. ,,We kiezen voor het parcours dat we vorig jaar al zouden afleggen. We starten uiteraard in Arnhem. Dan gaan we richting ’s Heerenberg. En via Groesbeek gaan we richting het zuiden. Half april zal duidelijk worden of we ons gaan richten op de tiendaagse vakantie of een alternatieve activiteit.’’



Ome Joop’s Tour is bedoeld voor kinderen die weinig tot geen vakantiemogelijkheden hebben. Inschrijven kan via de site omejoopstour.nl.