Inspectie: Dunya Woonzorg schiet tekort op alle punten

De inspectie stelt vast dat Dunya tekortschiet op alle thema’s die de inspectie toetst. Dan gaat het om: persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlener, medicatieveiligheid en sturen op kwaliteit en veiligheid. Dunya houdt geen rekening met de wensen van cliënten, constateert de inspectie. De organisatie betrekt de cliënten niet bij afspraken over de zorg en soms worden afspraken gemaakt tegen de wens van de cliënt in. Dunya heeft ook geen actuele en volledige cliëntdossiers. Ook de medicatieveiligheid schiet ernstig tekort en ontbreekt een kwaliteitssysteem, om de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren.

Onvoldoende vertrouwen in verbetering

De inspectie heeft Dunya een aanwijzing gegeven, dat is een bestuursrechtelijke maatregel. ‘De inspectie heeft er onvoldoende vertrouwen in dat Dunya zonder deze aanwijzing voldoet aan normen voor goede zorg’, schrijft de toezichthouder in een persbericht. ‘De bestuurder ontkent dat er problemen zijn met kwaliteit en veiligheid van zorg bij Dunya. Ook stelt zij dat zorgdossiers op orde zijn, terwijl de inspectie ziet dat dit duidelijk niet het geval is.’



Eerder dit jaar weigerde Dunya bij een andere locatie in Elst cliëntdossiers over te dragen toen daar de zorg werd overgenomen door een nieuwe zorgaanbieder. De overdracht vond uiteindelijk toch plaats, maar wel pas nadat de inspectie een last onder dwangsom oplegde.