Inspectie wil beroepsverbod voor Arnhemse fysiotherapeut na seks met twee patiënten

Dat betoogde de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd afgelopen week in een zitting bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag.



De fysiotherapeut was in beroep gegaan tegen de beslissing van het regionaal tuchtcollege in Zwolle om voorlopig een streep te zetten door zijn naam in het register voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Daardoor mag hij sinds 23 april 2021 niet meer als fysiotherapeut aan de slag.