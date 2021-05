Instagram-filmpje van doorladen van vuurwapen: 23-jarige man opgepakt

Maarten Tjallingi is als fietsburge­mees­ter nog altijd de koning van de Posbank: ‘Met 36,5 kilometer per uur was ik best snel’

18 mei ARNHEM - Maarten Tjallingii zette vijf jaar (en zes dagen) geleden een kroon op zijn wielercarrière door in de Nederlandse aanloop van de Giro d’Italia als eerste boven te komen op de Posbank. In hartje Arnhem mocht hij daarna, toegejuicht door duizenden stadgenoten, de blauwe bergtrui aantrekken. Na de Giro was het gedaan met wielrennen. Maar nog altijd is de fiets zijn beste vriend.