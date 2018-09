Instinctief acteert Eline de dood: 'Mijn god, hij is er nog. Hij is nog in huis'

Arnhemse Villamoord Zo ging de Arnhemse politie tekeer tegen de villamoord­ver­dach­ten

18:52 ARNHEM - Verdachten uren en uren tot na middernacht verhoren. Hen zwaar onder druk zetten, intimideren om te bekennen. Hen informatie in de mond leggen die alleen de moordenaar kan weten. Hen lagere straffen beloven of juist hogere als ze wel of niet meewerken. Kwartetten met foto’s van mogelijke verdachten. Proces-verbalen die de gefilmde verhoren slordig of mogelijk zelfs bewust foutief weergeven.