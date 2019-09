Intelligente verkeerslichten moeten files te lijf gaan in Gelderland

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch juicht de nieuwe verkeerslichten toe. Tegelijkertijd relativeert hij het belang ervan. ,,Arnhem is elke ochtend op Radio1 te horen in het file-overzicht, het is belangrijk dat er iets gebeurt. Deze oplossing is een methode om infarcten tegen te gaan. Maar het is een pijnstiller. Er moet veel meer gebeuren. Vooral de doortrekking van de A15 is daarbij belangrijk.”