Internationaal gezochte Pool (26) opgepakt op Arnhem Centraal

Anwar burgert in Ik woon in straat X, tegenover die enorme afvalbult

12:17 In Arnhem worstelen we al een tijd met afval. We hebben een nieuw systeem waarbij we ons afval in een ondergrondse container moeten doen. Voor mijn huis is dat net iets anders uitgepakt, want de container onder de grond is altijd leeg, maar boven de grond ligt het helemaal vol.