Internationale zuivelreus verrijst achter Arnhem Centraal

Op de plek van de bouwput bevond zich tot de zomer van 2018 nog een fietsenstalling, behorend bij de Sonsbeekzijde van het station.



Een deel van die stalling is verplaatst naar het trottoir in de flank van de bewaakte fietsenstalling onder het kantoor van Cito aan de Amsterdamseweg.



De Hoogwegt Group is thans nog gevestigd op de negende verdieping van het kantoorcomplex Rijnpoort aan de Groningensingel in Arnhem-Zuid. Een gekleurde koe duidt op de aanwezigheid van de zuivelreus. Die plek is inmiddels te klein geworden voor het groeiende Hoogwegt.



De leiding van het handelshuis in zuivelproducten en plantaardige grondstoffen is al geruime tijd op zoek naar een nieuwe vestigingsplaats in de Gelderse hoofdstad. Arnhem blijft de voorkeur houden, gezien de langdurige band met de stad. Hoogwegt zit al 50 jaar in Arnhem.