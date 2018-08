Interviewer Basti Baroncini houdt niet van hoogdravend geouwehoer

Tientallen patiënten langer in Rijnstate omdat er geen plek in verpleeg­huis is

7:03 ARNHEM - Tientallen patiënten die op dit ogenblik in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem liggen, horen daar gezien hun ziektebeeld niet thuis. Omdat er geen plek in een verpleeghuis in de regio beschikbaar is of omdat de thuiszorg onvoldoende personeel kan leveren, blijven de mensen langer dan nodig is opgenomen.