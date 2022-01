Introdans en Oostpool vragen provincie om miljoenen voor nieuw onderkomen: ‘We kunnen niet op het hoogste niveau meedoen’

Brandjes en illegale feesten, toch was de nieuwjaars­nacht in Arnhem relatief rustig

ARNHEM - Arnhem heeft een relatief rustige oud en nieuw achter de rug. De brandweer moest vooral in actie komen voor het blussen van vreugdevuren en andere brandjes in de buitenlucht. De politie heeft een drietal grootschalige feesten beëindigd en één feest voorkomen. Volgens burgemeester Ahmed Marcouch was de sfeer over het algemeen gemoedelijk. De Mobiele Eenheid was paraat, maar hoefde nergens te worden ingezet.

