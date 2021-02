Introdansers repeteren onvermoeibaar door, zonder zicht op voorstellingen: ‘We moeten wel’

Jurriën Schobben (31) is bezig met zijn elfde seizoen voor het Arnhemse dansgezelschap. Hij repeteert voor ‘End of Season’ en ‘Pretpakket’. Die laatste voorstelling zal het vooralsnog ook met slechts tv- en onlineregistratie moeten doen. ,,Heel jammer, een première blijft een spannend moment, iets waar je naartoe werkt. Een uitverkochte zaalvolle, veel familie, vrienden en collega’s… Nu is het een lege ruimte, met alleen repetitoren en technici.”



,,Tijdens de eerste lockdown konden we twee maanden niet repeteren en volgden we balletlessen via Zoom. Daar sta je dan thuis, om op drie vierkante meter pirouettes te draaien. Dan bekruipt je soms echt het gevoel: waarom doe ik dit zonder enig uitzicht op shows?



,,Gelukkig hebben we nog wel iets kunnen doen vorig jaar, voor klein publiek. En kunnen we ons nu ook met nieuwe dingen bezighouden. Niet alleen maar herhalingen maar ook nieuwe programma’s zoals ‘Pretpakket’ en ‘End of Season’. Het is heerlijk om weer met collega’s in een studio te staan, lichamelijk bezig te zijn en samen te werken met Ruben Chi, de hiphop danser uit Arnhem.”