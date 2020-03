‘Inval Oekraïne vanuit Schaarsbergen voorbereid met behulp van een Lonely Planet’

Hoestend personeel van Arnhems ziekenhuis uit voorzorg op corona getest

10:33 ARNHEM - Ziekenhuispersoneel van het Rijnstateziekenhuis in Arnhem wordt in een aantal gevallen uit voorzorg op corona getest. Daarbij gaat het om personeel dat hoest en net van vakantie is teruggekeerd uit risicogebieden, zoals Noord-Italië. Daarvan is het personeel dinsdagochtend op de hoogte gebracht.