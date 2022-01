Invallen bij drie smartshops in Arnhem: 32-jarige aangehouden en drugsspullen in beslag genomen

ARNHEM - Bij invallen in drie zogeheten smartshops heeft de Arnhemse politie woensdagmiddag veel illegale materialen in beslag genomen en een 32-jarige Arnhemmer aangehouden. De gerichte actie was een samenwerking tussen het Openbaar Ministerie en de gemeente Arnhem.

De invallen en doorzoekingen vonden plaats bij zaken aan de Rijnstraat, Bloemstraat en Hommelseweg in Arnhem. Volgens de politie zijn diverse materialen aangetroffen die te maken hebben met de handel in (hard)drugs. Zo vonden agenten versnijdingsmiddelen, gevouwen wikkels (ponypacks) en andere verpakkingsmaterialen. Ook werden er blikjes met verborgen verstopruimten in beslag genomen.

Aan de Hommelseweg vond de politie ook henneptoppen en hasj. Daarvoor is de Arnhemmer aangehouden. Volgens de politiewoordvoerder is het mogelijk dat in dit onderzoek meer aanhoudingen volgen.

Ondermijnend en onacceptabel

In een perscommuniqué zegt politieactieleider Marc Teunissen: ‘Alles wat dealers nodig hebben voor de handel in drugs, ligt in deze winkels voor het grijpen’. Dat is ondermijnend, strafbaar en accepteren we niet. Daarom treden we samen met partners op. Voor een veiliger Arnhem en voor ondernemers die op een eerlijke manier hun boterham proberen te verdienen.’

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem zegt in datzelfde communiqué: ‘Mooi dat dit gebeurt. Onze wijken zijn voor opgroeiende kinderen met hun ouders en buren. Tegen criminelen werpen wij barrières op met de politie, voeren wij grote controles uit met toezichthouders en belastingdiensten erbij en voor de kinderen zetten wij pedagogische programma’s op, van wieg tot baan’.

Volledig scherm De actie bij een van de smartshops in Arnhem. © Politie Arnhem-Noord