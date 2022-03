Invasie van techniekstudenten op komst in Arnhem: ‘Energie heeft steeds grotere prioriteit gekregen’

De groene metropool­re­gio: wat is dat eigenlijk, en wat heb je er als inwoner aan?

NIJMEGEN - Zonder het te weten wonen honderdduizenden inwoners van Gelderland al een jaar in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Onder die naam willen achttien gemeenten in de regio zich presenteren in Den Haag en Brussel. ,,Is het erg dat mensen op straat het niet weten? Dat is maar de vraag.’’

10 maart