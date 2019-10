Investeerders steken miljoenen in Arnhems park voor schone techniek

Demonstra­tie 80 Koerden over busbaan Arnhem houdt volle trolleybus­sen tegen; veel politie op de been

17 oktober ARNHEM - De Arnhemse politie houdt op in de binnenstad van Arnhem met extra mensen toezicht op de demonstratie van Koerden tegen de Turkse inval in Noord-Syrië. Woensdagavond liep een demonstratie in Rotterdam uit de hand. De politie is met een kleine 30 mensen aanwezig om de 80 demonstranten te begeleiden.