Inwoners Arnhem-Zuid klagen bij politie over vuurwerkoverlast

Onderne­mings­raad zorgcen­trum Vreeden­hoff zegt vertrouwen in bestuur op

6:59 ARNHEM - De Ondernemingsraad (OR) van woonzorgcentrum Vreedenhoff in Arnhem heeft het vertrouwen opgezegd in de raad van bestuur en de raad van toezicht. De vele misstanden in huis vormen daartoe de aanleiding, aldus de OR.