Inwoners Arnhem Zuid zijn duurder uit dan die in Arnhem-Noord

ARNHEM - Inwoners van Arnhem-Zuid zijn aanzienlijk meer geld kwijt aan waterschapsbelasting dan hun stadgenoten in Noord. Een gezin met een koophuis van 300.000 euro betaalt ongeveer 435 euro per jaar, waar mensen in dezelfde situatie in Noord 300 euro kwijt zijn. Dat komt doordat inwoners van Arnhem in verschillende waterschappen wonen.