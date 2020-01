Inzamelbedrijf: Oud papier in Arnhem is ernstig vervuild. Niet waar!, zegt gemeente

Het bedrijf zet tegenwoordig extra personeel in voor een voorsortering van het ingezamelde papier. Dat kost extra geld en Peute wil dat de gemeente Arnhem dat betaalt. Die ontkent het probleem: het papier zou niet erger vervuild zijn dan voorheen.



,,Maar wij treffen plotseling van alles aan tussen het oud papier uit Arnhem”, zegt John van den Heuvel van Peute Recycling BV.



Zijn onderneming uit Dordrecht verwerkt al jaren het papier uit Arnhem. Sinds de invoering van het nieuwe afvalsysteem in Arnhem met ondergrondse containers, is het papier volgens hem zo ernstig vervuild dat hij het moet laten sorteren.



,,Mensen smijten blijkbaar complete zakken restafval in de ondergrondse containers voor oud papier. Onze metingen laten een grote verandering zien. Dit zien we in alle gemeenten waar ze ondergronds inzamelen.”