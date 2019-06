Inzet tegen eikenprocessierups verdubbeld, Vierdaagse krijgt voorrang

De verwachting is dat het wegzuigen van de rupsen langs provinciale wegen in heel de provincie nog enkele weken gaat duren. Evenementen waar veel mensen op af komen, zoals de Vierdaagse in Nijmegen, krijgen prioriteit. Rupsen in de omgeving van een evenementenlocatie worden zoveel mogelijk verwijderd, meldt de provincie. Daarna zijn locaties aan de beurt waar kwetsbare personen komen, zoals scholen, ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Vervolgens drukke plaatsen, zoals bushaltes en carpoolplaatsen en daarna drukke fietsroutes.

Ondergronds

Volgens de provincie zijn er net als vorig jaar rupsen van verschillende leeftijden en zijn er ondergrondse nesten. De preventieve bestrijding zou hierdoor minder hebben gewerkt.



Gevolg is dat het wegzuigen van nesten soms een keer herhaald moet worden op diverse plaatsen.



De rupsen veroorzaken onder andere irritaties aan de huid. Dat gebeurt doordat de brandharen, die onzichtbaar zijn, in contact komen met het lichaam en zich daarin vastzetten. Daarom wordt ook wel gesproken over jeukrups. De brandharen zijn nu volop in de nesten aanwezig.



De bedoeling is dat alle nesten worden verwijderd die later nog overlast zouden kunnen geven. De haren van de eikenprocessierups blijven zeven tot acht jaar actief, ook als de vlinder al gevlogen is.



Door de harde wind afgelopen tijd zijn er al haartjes verspreid. Er kunnen dus haartjes en rupsen in het gras zitten. Advies van de provincie is dan ook om niet in de buurt van eiken in de bermen te gaan zitten of er met een camper te gaan staan.