Iron Maiden wil volgend jaar show in GelreDome: ‘We zien dat er volop plannen worden gemaakt’

Op 10 juli moet de band een tour door Europa afsluiten in het Arnhemse stadion. De band, die erom bekend staat een grootse show te maken van zijn optredens, stond ook in 2018 al op het podium in Arnhem.

Meer concerten in 2021 in voorbereiding

Voor Van de Bunt is het mooi nieuws om te brengen op dezelfde dag dat minister Hugo de Jonge aangaf dat de kans op grote evenementen dit jaar zeer klein is. ,,Natuurlijk is het op dit moment lastig, ook richting het volgende jaar’’, zegt Van de Bunt.



Kunnen internationale artiesten wel deze kant op komen? Moeten ze eerst in quarantaine Maar we zien vooralsnog dat er al wel volop plannen gemaakt worden voor 2021. En vandaag kunnen we dus al een nieuw concert aankondigen.’’



De tour in 2021 van Iron Maiden dient als vervanging voor de Europese tour die deze maand plaats zou vinden. De twee shows in Arnhem en Antwerpen zijn extra aan de lijst toegevoegd.